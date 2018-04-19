Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Сотрудниками ФСБ задержан главный архитектор Краснодарского края, который выдавал разрешение на строительство на земельных участках, расположенных в границах археологических памятников.

Выяснилось, что главный архитектор выдал шесть незаконных разрешений на строительство в период с 2014 по 2015 год. Согласно этим документам, строительство разрешалось на участках вблизи археологических памятников – «Городище ТЭЦ», «Селище Пашковское 2», «Могильник городища на дубинке».

В результате строительства, был нанесён невосполнимый вред историческим памятникам, с общей суммой ущерба – 8 миллионов рублей.