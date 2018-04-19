Google закрыл возможность использовать свою сеть для обхода блокировок

Компания Google закрыла возможность использовать свою сеть для маскировки при обходе блокировок сайтов. Об этом 13 апреля сообщили разработчики браузера Tor, а затем представитель Google подтвердил изданию Тhe Verge.

Google App Engine прекратила использование технологии domain-fronting, позволявшей с помощью сети Google или Amazon обходить блокировку на государственном уровне. Изменение в сервисах ставит под угрозу работу сервисов Signal, GreatFire.org и Psiphon VPN.

Представитель компании Google заявил, что изменения стали результатом давно запланированного обновления сети.

Защитники цифровых прав же попросили Google пересмотреть этот шаг. «Google уже давно заявляет о поддержке свободы интернета во всем мире, и во многом компания верна своим убеждениям. Мы настоятельно призываем Google помнить о своей приверженности правам человека и свободе интернета, и возобновить работу домена», — заявил Натан Уайт из Access Now.

Напомним, после начала блокировки в России Telegram Роскомнадзором, ведомство заблокировало около 20 млн IP-адресов Google и Amazon, которые мессенджер мог использовать для обхода блокировок.

Роскомнадзор также направил компаниям Apple и Google требования об удалении мессенджера Telegram из магазинов приложений.

17 апреля более 30 международных технологических компаний объявили о подготовке публичного отказа принимать участие в кибератаках — вне зависимости от того, властями какой страны они организованы и против кого направлены. Неучастие в атаках и содействие пострадавшим пообещали представители Facebook, Microsoft, Oracle, Symantec, FireEye, HP, Nokia и Telefonica. Заявление не подписали Apple, Amazon и Google.