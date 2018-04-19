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Google закрыл возможность использовать свою сеть для обхода блокировок


Добавлено: 19 апр 2018 в 11:07, Категория: Новости на сегодня
Google закрыл возможность использовать свою сеть для обхода блокировок

Компания Google закрыла возможность использовать свою сеть для маскировки при обходе блокировок сайтов. Об этом 13 апреля сообщили разработчики браузера Tor, а затем представитель Google подтвердил изданию Тhe Verge.

Google App Engine прекратила использование технологии domain-fronting, позволявшей с помощью сети Google или Amazon обходить блокировку на государственном уровне. Изменение в сервисах ставит под угрозу работу сервисов Signal, GreatFire.org и Psiphon VPN.

Представитель компании Google заявил, что изменения стали результатом давно запланированного обновления сети.

Защитники цифровых прав же попросили Google пересмотреть этот шаг. «Google уже давно заявляет о поддержке свободы интернета во всем мире, и во многом компания верна своим убеждениям. Мы настоятельно призываем Google помнить о своей приверженности правам человека и свободе интернета, и возобновить работу домена», — заявил Натан Уайт из Access Now.

Напомним, после начала блокировки в России Telegram Роскомнадзором, ведомство заблокировало около 20 млн IP-адресов Google и Amazon, которые мессенджер мог использовать для обхода блокировок.

Роскомнадзор также направил компаниям Apple и Google требования об удалении мессенджера Telegram из магазинов приложений.

17 апреля более 30 международных технологических компаний объявили о подготовке публичного отказа принимать участие в кибератаках — вне зависимости от того, властями какой страны они организованы и против кого направлены. Неучастие в атаках и содействие пострадавшим пообещали представители Facebook, Microsoft, Oracle, Symantec, FireEye, HP, Nokia и Telefonica. Заявление не подписали Apple, Amazon и Google.


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Добавлено: 19 апр 2018 в 11:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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