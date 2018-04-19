Госдеп отреагировал на обстрел Донецкой фильтровальной станции, Лондон объявил срочное требование – хроника ДНР и ЛНР

В Госдепартаменте США отреагировали на последние события в Донбассе. С заявлением выступила представитель ведомства Хезер Науэрт.

По словам американского политика, Вашингтон осудил обстрел персонала Донецкой фильтровальной станции 17 апреля, в результате которого пострадали пять человек.

«США осуждают обстрел гражданских сотрудников Донецкой фильтровальной станции на Украине, в результате которого ранения получили пять человек», — сказано в распространенном заявлении.

«Вслед за этим последовало временное закрытие фильтровальной станции. Данный обстрел поставил под угрозу жизни населения и водоснабжение 350 тысяч жителей Украины, которые проживают по обе стороны от линии разграничения», - отметила Науэрт.

В связи с этим в Вашингтоне выступили со срочным призывом к сторонам конфликта.

«Мы выступаем с призывом ко всем силам отойти от позиций вокруг Донецкой фильтровальной станции и прочих важных объектов гражданской инфраструктуры», -отмечено в заявлении.

Обстрел Донецкой фильтровальной станции осудили и в Британии. Британские дипломаты призвали стороны конфликта в Донбассе немедленно прекратить огонь, отозвать военных и вооружение, напомнив о том, что мирное население продолжает страдать от вооруженного конфликта. Соответствующее заявление было размещено на официальной странице британского посольства на Украине в Твиттере.