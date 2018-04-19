Государство платит либералам за ненависть к русскому и заряд безысходности

Эк, нас, православных, однако, швыряет: то в хилиазм, то в апокалипсис. Иное дело – либералы. Они неизменно держатся магистральной линии: «вперед, в светлое капиталистическое будущее по американскому образцу». А за разговоры о собственном для России пути, как говорят хулиганы: «ответишь». Уже и прямой военный конфликт с «цивилизованным» миром становится вполне реализуемой перспективой, но этих господ даже это не может отвратить от влюбленности в идеалы «свободного мира». Напротив, причины нынешнего политического кризиса они видят именно в том, что мы уклоняемся от жарких объятий цивилизаторов.

Поразительно, но за разговор о патриотизме и нравственных идеалах, действительно, приходится отвечать. Попротестовали православные против выхода на экраны фильма «Матильда» и тут же наказание: режиссер этого фильма Учитель на возглавляемый им фестиваль «Послание человеку» получил от государства не семь миллионов рублей, а тридцать. (Не говоря о том, что английские спонсоры тоже не поскупились).

За какие же заслуги перед отечественной культурой такое щедрое вознаграждение? Очевидно, за то, что фильмы, отбираемые на этот фестиваль, являются, так сказать, «коллективной матильдой». За несколько дней зритель получает «зримое» подтверждение того, что все происходящее в России беспросветно и мерзко. И люди у нас – скопище агрессивных бездарей, ждущих приказа отправить танковые армады до Пиренеев и дальше.

Молодцы наши чиновники от культуры! В то время, когда со всех высоких трибун, говорят о необходимости нравственного и патриотического воспитания, они поощряют хозяина фестиваля «Послание человеку», на котором зрители получают мощный заряд отчаяния, безысходности и ненависти ко всему русскому. Суть послания человеку от имени этого фестиваля – «Человек – ты свинья. Сиди в своем грязном загоне и терпеливо дожидайся часа заклания».

http://radonezh.ru/2018/04/13/poslanie-cheloveku-ot-liberalov-zaryad-otchayaniya-bezyshodnosti-i-nenavisti-ko-vsemu