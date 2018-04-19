Грамотные эксперты, опытные юристы

Адресовавшись к нам за юридической помощью, вы осознаете, что не ошиблись. Мы помогали и помогаем людям, оказавшимся в трудной ситуации или же при возникновении спорных юридических вопросов. У нас работают сведущие юристы и квалифицированные специалисты.

В случае, если вам понадобится развернутая консультация с предоставлением недостающих документов, мы безотложно пригласим вас к нам в офис http://burobis.ru/. Консультация в офисе оплачивается. Вы получите все ответы на интересующие вас вопросы и приобретете необходимые юридические консультации.

Профессиональные юридические консультации и юридическое сопровождение решаемых нами дел:

права потребителей;

жилищное право;

трудовые споры;

любые виды экспертиз;

наследственное право;

семейные вопросы;

вопросы, связанные с прохождением службы в ВС РФ.

А также, страховые споры:

- споры со страховыми по полису ОСАГО;

- споры со страховыми по полису КАСКО;

- споры со страховыми по полису ДМС;

- споры со страховыми по СТРАХОВАНИЮ НЕДВИЖИМОСТИ;

- споры со страховыми по СТРАХОВАНИЮ ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ).

Компания «БиС» осуществляет юридические услуги населению и юридическим лицам. Если вам понадобится первичная консультация и у вас совсем нет времени доехать к нам, вы можете отослать нам документы на предварительное изучение. Обратившись в нашу компанию за юридической помощью, вам не доведется делать нужные исследования и экспертизы в сторонних организациях. Вам даже не придется за них платить, поскольку стоимость проведения экспертиз, необходимых для вашего дела, уже входит в стоимость юридических услуг.

Офис ЮВАО находится по адресу: город Москва, ЮВАО, улица Угрешская, 14, строение 2, офис 227. Телефон: +7 (495) 008-95-46, +7 (929) 97-97-397. Время работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00; суббота и воскресенье – по договоренности.