Хаос Афгана: «Талибы» охотятся за спецназом США, силы безопасности несут потери и паникуют — сводки боёв (ФОТО)

В рубрике «Сводки южного рубежа» публикуем новый материал о военной ситуации в Афганистане, где США не могут справиться с нарастающим хаосом.

В Афганистане пришло тепло, а вместе с ним — и талибы. Вооруженная оппозиция с середины марта наращивает число атак против правительственных сил и инфраструктурных объектов.

За несколько последних дней (14–16 апреля) по сообщениям местных СМИ погибло более 30 сотрудников полиции и примерно столько же получили ранения. Атаки охватывают практически все регионы страны восток (Газни), запад (Герат), север (Сари-Пуль).

В провинции Баглан дважды за два месяца боевики «Талибана»* подрывали стратегическую ЛЭП, соединяющую Кабул с электросетью постсоветский Центральной Азии, из-за чего ряд объектов было обесточено на несколько дней.

Боевики заявили, что против проекта ничего не имеют, но будут продолжать диверсии, пока власти не проведут электричество в некоторые сельские районы провинции.

Иногда, как в ходе мартовской нападений в провинции Фарах на границе с Туркменистаном, талибы за одну ночь уничтожили сразу четыре армейских блокпоста. Как полагают, их основной целью был захват или уничтожение американских инструкторов, которые незадолго до этого посещали объекты.

В апреле Талибан начал систематические покушения на начальников районных отделений полиции. Так в Кандагаре был убит глава одного из райотделов Ахмад Герани. Местная пресса сообщает, что стражи порядка деморализованы этими атаками и стремятся уклониться от участия в боях.

Американская армия в очередной раз рапортовала об уничтожении крупных сил ИГИЛ*, однако на деле группировка лишь расширяется. Недавно региональные власти сообщили, что отряды этой террористической организации проникли в провинцию Парван, граничащую со столичным регионом.

В местных селах террористы рекрутируют молодежь и занимаются вымогательством, копя ресурсы для атак на Кабул.

К сожалению, конца войне невидно. «Талибан» категорически не устраивают условия перемирия, предлагаемые президентом Афганистана А. Гани.

Движение уже официально отказалось участвовать в парламентских выборах, видимо, не веря в честный подсчёт голосов — и продолжает требовать прямых переговоров с Вашингтоном.

Мы будем следить за развитием событий.

Ян Остроумов, для «Русской Весны»

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

На фото бои в горах и захваченное боевиками оружие сил безопасности.