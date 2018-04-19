«И эти люди хотят воевать с Россией?» Турист ужаснулся метро Нью-Йорка

Российский турист снял короткое видео с впечатлениями от метрополитена крупнейшего города США, Нью-Йорка. Состояние транспортной системы вызвало у него насмешку.

«Многие люди интересуются как выглядит метро в Нью-Йорке. Обратите внимание на сидения в центре зала (неудобные деревянные лавки, предельно затертые и с облупившимся покрытием, - прим.), на этих сидениях люди сидят в 2018 году, посмотрите на ржавчину вокруг (показал на металлические колонны, - прим.) и на состояние метро.

И эти люди хотят с нами воевать, с Россией?»

Ролик опубликован на канале информационного агентства NewsFront. Комментаторы узнали в авторе жителя Дагестана.

Комментарии под видео:

Dmitriy Vasiliev

Никогда Америка не жила так плохо как при Путине.

валерий таранов

Ужас это в 2018 году метро позор! Американцы вам не стыдно за свою страну?

Kama Dgebe18

Брат! Ты еще прогуляйся по РЖАВЫМ мостам в центре Большого Яблока на Манхетане лет через 10 они начнут падать надо ремонтировать но денег жалко.