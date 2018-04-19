Интеллектуалы предрекли перенос столицы России на восток

16 апреля в Иркутской областной научной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского состоялся круглый стол «Истоки и перспективы идеи переноса столицы Российской Федерации. Восточный вектор развития России». Дискуссия была организована по инициативе иркутского сообщества «Интеллектуальная среда».

Большинство интеллектуалов сошлись в едином мнении: Востоку нашей страны нужен новый рывок для развития.

Тон обсуждению задал кандидат исторических наук Артём Ермаков, который непосредственно сам десять лет назад перебрался в Сибирь из Москвы. Он рассказал о тех проблемах, которые испытывают даже самые патриотичные московские аналитики, рассуждая о восточной части страны: «западное давление настолько трансформирует сам стиль мышления, не позволяя разглядеть те вызовы и те возможности, которые предлагает как русский Восток, Азия, и Тихий океан в целом для развития России. Многие вещи просто не приходят этим людям в головы».

«Начиная с эпохи Андрея Боголюбского, создавшего на северо-востоке от Москвы новый государственный центр, Россия и русские состоялись в движении на Восток. Исключением является лишь сравнительно короткий зигзаг петровской эпохи. В эпоху своего большего геополитического доминирования Россия распространяется также и на Запад, но строго пропорционально: 100-200 км на Западе равны тысяче на Востоке. И пока это движение к Солнцу продолжалось, цвело всё государство. Запад уже тогда почувствовал, как Россия набирает силу в этом восточном движении, и всякий раз, когда оно становилось слишком устойчивым, старался этому препятствовать. Об этом очень хорошо пишет один из первых русских геополитиков Алексей Вандам, который считал, что Крымская война была связана не с французскими претензиями или турецкими делами, а с тем, что здесь, в Восточной Сибири, при Муравьеве-Амурском Россия стала слишком сильна и могущественна. Несмотря на то, что нас тогда тормознули, заставив прилить всю кровь обратно к Западу, восточное движение продолжалось и во второй половине XIX века, и в ХХ веке. Большевики, несмотря на то, что это была крайне западническая партия, подчиняются восточному движению, перенося столицу из Петербурга назад в Москву. Конечно, это был вынужденный шаг, обусловленный той изоляцией, в которую попадает красная Россия на Западе. Тем не менее, они вкладывают немало сил в развитие, как Средней Азии, так и Сибири. И, несмотря на все их ошибки и перекосы, мы здесь сидим благодаря броску именно ХХ века.

Многие уже забыли, что перестройка в своё время начиналась со статей Егора Гайдара, тогда ещё главного редактора газеты «Коммунист», с размышлениями о том, надо ли вкладывать деньги в развитие нефтяных и газовых ресурсов Западной Сибири. Сокращение восточных инвестиций, собственно, резюмировало собой крах советской экономики. Либо Россия будет двигаться к Востоку вместе со столицей, потому что у нас в каком-то смысле лидерская страна, либо — со временем прекратит своё существование. Наша же задача — оставить интеллектуальный задел для восточного прыжка, потому что возможности для него в будущем может уже не оказаться», — заключил эксперт.

Историк и публицист Всеволод Напартэ подчеркнул, что Москва является для нашей страны не только административным центром, но и частью традиции:

«Был ещё один проект, который, слава Богу, остался только на бумаге — перенос столицы в Нижний Новгород. Это был декабристский революционный проект, связанный с радикальными переменами в жизни страны. Если присмотреться, то вопрос о переносе столицы всегда связан с какими-то глобальными переменами и потрясениями с сомнительным эффектом. Перенося столицу, мы теряем многое. Мы теряем традицию. Всё-таки Москва, как к ней ни относись, была столицей на протяжении многих веков. У нас, к сожалению, не так много вещей с такой длинной историей. Можно делегировать окраинам часть административных функций, но было бы логично просто поставить вопрос о перераспределении ресурсов внутри страны.

У нас есть серьёзные проблемы с пониманием прошлого. В нашей историософии по-прежнему бытует примитивный «карамзинизм», который советская власть сделала своеобразным «каноном» и фактически довела до абсурда. Наша история рисуется как процесс расползания власти по определённой территории. Субъектностью у нас обладает только государство. Столица — это символ того самого государства. И мы обретаем свою субъектность только в тот момент, когда начинаем принимать участие в жизни государства: либо входим с ним в конфликт, что сейчас пытаются сделать либералы, — либо мы пытаемся его поддерживать, что пытаются сделать охранители. Если мы всё-таки поднатужимся и переломим эту ситуацию, если мы начнём искать субъектность в себе, в своей истории, то всё будет выглядеть иначе. Великие исторические форпосты России, такие как Иркутск или Одесса сложились ещё до появления государственной пропаганды и даже до всеобщего обязательного образования. Если в результате наших общих интеллектуальных усилий «карамзинизм» будет изжит, регионы нашей страны вспомнят себя и воспрянут.

Москва много берёт на себя, но это продиктовано не какой-то злой волей москвичей, но самой логикой существования нашей страны последних десятилетий. Интересно поразмышлять на тему в рамках какой идеологии ситуация может быть налажена. Лучше всего подходит имперская парадигма, которая может существовать лишь с опорой на Традицию, которую на сегодняшний день олицетворяет Москва» — развил свою мысль оратор.

«Для путинской эпохи характерны мегапроекты. Такие, как Сочинская олимпиада или предстоящий Чемпионат мира по футболу. Однако, всё это одномоментные бренды, которые не окажут никакого влияния на дальнейшую судьбу России и тех городов, где это всё состоится — считает публицист и общественный деятель Павел Петухов. Перенос столицы — это ещё более глобальный проект, имеющий серьёзные перспективы в будущем.

Последний перенос столицы из Петрограда в Москву обозначал процесс деколонизации страны. Экономика дореволюционной России была слишком зависима от иностранного капитала. Революция, в свою очередь, через череду событий, включая НЭП, сделала Россию самостоятельной страной. Москва тогда не располагалась у западных границ, как сейчас, но охватывала и Украину, и Беларусь, и Закавказье. Из Москвы было гораздо удобнее управлять страной, нежели из Петрограда. Перенос столицы дальше на Восток на тот момент был не целесообразен. Теперь этот момент назрел.

Основным идеологом этой темы является Юрий Крупнов, который летом прошлого года выступил с обращением к президенту с программой «размосквичивания». Это комплексная программа не исчерпывается переносом столицы. До недавнего времени в дискуссиях о возможном месте для новой столицы фигурировал Дальний Восток, но со временем повестка несколько смягчилась и теперь речь идёт о Сибири в целом. Среди возможных претендентов на статус столицы называются Омск и Тюмень. Я бы высказался ещё мягче: столица должна быть не западнее реки Вятки, города Кирова, и не восточнее реки Оша, города Омска.

Безусловно, Москва — это исторический и духовный центр России, но в плане социальном — это распухший мегаполис, где проживает, только по официальным данным, до двадцати миллионов человек, т.е. порядка 20% населения. Для небольшого государства, типа Белоруссии, это вполне приемлемо, но для огромного государства России с её колоссальной территорией — это неправильная концентрация населения даже с точки зрения безопасности. Удар по Москве будет означать ликвидацию России как таковой».

Следом высказался постоянный эксперт «Интеллектуальной среды» Михаил Сеурко:

«Необходимость переноса столицы на Восток, на мой взгляд, заключается в том, что география имеет определяющее влияние на наше мышление. Проживая в Иркутске, мы воспринимаем мировые и федеральные новости через призму Москвы. Большая часть населения ощущает свою удалённость от главных событий. Если переместить столицу в Сибирь, в центр России, то это изменит и мышление политической элиты, которая не сможет смотреть на остальные территории, как только лишь на источник ресурсов. Сибирь и Дальний Восток в теории геополитики — это Леналенд, т.е. разновидность береговой зоны, которая, по сути, должна быть плацдармом для захвата центра Евразии. По сути, эти территории постоянно находятся под угрозой отчуждения. Таким образом, вопрос о переносе столицы, — это также и вопрос о безопасности страны».

Редактор журнала «Россия и Китай» Олег Бережных считает, что «все вопросы к Москве, которые сейчас возникают, связаны с ощущением, что Москва высасывает ресурсы из регионов, но если представить, что столица будет перенесена, то при сохранении нынешнего экономического курса, не так важно, кто будет нас грабить — Москва или, скажем, Новосибирск. Для того чтобы немного разгрузить столицу, достаточно отправить пару госкорпораций по месту их основной производственной деятельности, и картина кардинально изменится.

«Самая большая опасность в переносе столицы из Москвы заключается в том, что из России уйдёт русскость, — опасается эксперт. — Необходимо сохранить столицу как сакральный и идеологический центр. Когда император уезжал из столицы, столица была там, где находилась ставка императора. Вопрос в том, кто сейчас смог бы стать таким новым императором? Возможно, это может быть коллективный орган. Часто расположение столиц менялось при воцарении новой династии. Имперская сущность для России — это необходимость».

«Можно ли в отсутствии госконтракта продолжить движение населения на Восток? —рассуждает Артём Ермаков. — В конце концов, это наше, а не государства дело, движемся мы или стоим, и оглядываемся к Западу, где в скором времени нас вместе с остальной Европой ждёт закат. Сама по себе система справедливого распределения средств, конечно, даст какие-то шансы нашей стране, но она не даст рывка. Этот рывок обязательно должен быть кем-то начат и, возможно, в каком-то смысле, поначалу одёрнут сверху. Тем не менее, эта «провокация» хотя бы заставит направить в эту сторону взгляды. Несмотря на репутацию немецкого, «чиновьичева» города, чиновники из Петербурга разъезжались по всей Империи, служа в самых глухих волостях. Многие из них возвращались назад с карьерой. Потом возникла советская система распределения, которая хоть и силой, но выбрасывала людей на периферию. Нельзя сказать, что это был отличный пример для подражания, но это обеспечивало хоть какую-то мобильность.

Когда мы говорим о движении на Восток, то это не означает, что мы обязательно идём навстречу Китаю. Это как раз тот вектор, по которому мы можем идти, никого не задевая, т.к. внутри нашей страны нет ничего такого, что может кого-то испугать на Востоке. Повторная колонизация малонаселённых просторов русского востока станет отличной тренировкой для нации. Ведь тренироваться лучше внутри страны, чем нападать на кого-то. Даже Американской системе придётся измениться, когда Россия, выйдя на Тихий океан, приобретёт более значительный международный вес, чем сегодня».

«Все находящиеся здесь сторонники переноса столицы считают, что этот перенос мог бы быть символом начала некой мобилизации для изменения экономических, общественных, политических отношений. Всей системы нашей государственности в целом, — резюмировал Михаил Сеурко. — Перенос столицы может стать способом к совершению кардинальных перемен. Конечно, это должно сопровождаться и изменением идеологии. Если все наши государственные органы вместе с чиновничеством переедут в другой город в том же виде, может получиться очередной симулякр».

https://www.geopolitica.ru/article/vostochnyy-pryzhok-neizbezhen-ideyu-perenosa-stolicy-obsudili-v-irkutske