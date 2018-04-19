Ирак нанес удары по террористам на сирийской территории

Военно-воздушные силы Ирака нанесли удары по скоплениям боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» на территории Сирии к востоку от реки Евфрат, сообщил РИА Новости официальный представитель иракского министерства обороны Тахсин аль-Хафаджи.

По его словам, решение о нанесении авиаударов было принято в связи с тем, что боевики ИГ, находящиеся в приграничных районах, представляли для Ирака опасность.

«Воздушные удары были точными», — заверил глава иракского силового ведомства.