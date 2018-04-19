Итоговый финансовый отчет о средствах избирательного фонда кандидата на должность Президента РФ Владимира Жириновского

Тема: Документы Центральной избирательной комиссии

Центральная избирательная комиссия опубликовала итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Жириновского.

Яндекс.Дзен

Россияне с 2019 года смогут путешествовать по стране за счёт работодателей

Россияне будут проходить техосмотр по новым правилам

Друг устроившего поножовщину в Стерлитамаке школьника назвал возможную причину нападения