Ивана Дилова назвала Сашу Гобозова обиженным мальчиком

По поводу того, что Гобозов поливал меня грязью, говорил, что я проектная, и у меня нет друзей. Это просто обиженный мальчик. Я его грязью не поливала. Я вообще не поняла, почему на шоу он начал называть меня легкой на передок, типа если бы Рома хотел со мной переспать, я бы ему дала. Как будто он держал над нами свечку, и знает что там было. Он называется меня проектной, хотя сам таким является, ведь у него чувства ко мне, а он строит отношения с Ольгой Жариковой.