По поводу того, что Гобозов поливал меня грязью, говорил, что я проектная, и у меня нет друзей. Это просто обиженный мальчик. Я его грязью не поливала. Я вообще не поняла, почему на шоу он начал называть меня легкой на передок, типа если бы Рома хотел со мной переспать, я бы ему дала. Как будто он держал над нами свечку, и знает что там было. Он называется меня проектной, хотя сам таким является, ведь у него чувства ко мне, а он строит отношения с Ольгой Жариковой.
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Новости » Шоу-бизнес » Ивана Дилова назвала Сашу Гобозова обиженным мальчиком
Ивана Дилова назвала Сашу Гобозова обиженным мальчиком
Добавлено: 19 апр 2018 в 14:00, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 19 апр 2018 в 14:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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