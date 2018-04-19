Кабмин утвердил порядок хранения данных по «пакету Яровой»

Российское правительство утвердило правила хранения данных в рамках так называемого антитеррористического пакета Яровой. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС .

Постановление подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, пишут «Ведомости».

Утвержденные правила начинают действовать с 1 июля 2018 года. Они устанавливают для операторов связи порядок и условия хранения текстовых, видео- и аудиосообщений пользователей, голосовых данных и изображений.

Напомним, «пакет Яровой» предусматривает хранение переписки и записей переговоров клиентов операторов сотовой связи и интернет-провайдеров в течение полугода, а общие данные о коммуникации — от года до трех (в зависимости от типа компании).