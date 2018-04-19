Как США готовили удар по Сирии: «РусВесна» побывала на секретном объекте боевиков (ВИДЕО)

Как сообщала «РВ», российские военные обнаружили в Восточной Гуте секретную лабораторию по производству боевых отравляющих веществ.

Корреспонденты «Русской Весны» побывали на месте событий.

Именно в городе Дума бандиты по указке своих спонсоров подготовили и провели провокацию, после которой страны НАТО нанесли удары крылатыми ракетами по сирийским объектам.

В пригороде Дамаска, который был освобождён от боевиков на минувшей неделе, была обнаружена подпольная химлаборатория боевиков. Найденное в подвале полуразрушенного здания в городе Дума оборудование позволяет сделать вывод, что террористы оборудовали химическую фабрику замкнутого цикла: от синтеза отравляющих веществ до механического оборудования поражающими элементами и сборки средств доставки в виде бомб, фугасов, баллонов.

Присутствующие на месте эксперты отметили, что найденное оборудование позволяло получать сернистый и азотистый иприт. Также на складе был обнаружен баллон с хлором.

На территории химической лаборатории бандформирований был обнаружен баллон, аналогичный тому, который был использован при подготовке фейкового ролика о «химатаке режима Асада» против мирных жителей Восточной Гуты.

Рядом с лабораторией обнаружен подземный ход, который ведёт в больницу, где боевики и сняли основные сюжеты с реанимацией якобы отравленных мирных жителей.

Вчера офицер войск радиационной, химической и биологической защиты Александр Родионов сделал своё заключение после осмотра химического объекта бандформирований:

«Обнаружены вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооружёнными формированиями для производства отравляющих веществ», — рассказал военнослужащий Вооружённых сил России.