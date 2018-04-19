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Кемеровский суд разрешил массовый митинг против Амана Тулеева


Добавлено: 19 апр 2018 в 12:59, Категория: Новости на сегодня
Кемеровский суд разрешил массовый митинг против Амана Тулеева

Центральный райсуд Кемерово удовлетворил заявку общественника Владимира Горенкова на проведение 21 апреля в Кемерово на площади Советов массового митинга против Амана Тулеева. Горенков сообщил изданию «Коммерсантъ-Сибирь», что это будет первый за долгие годы санкционированный митинг.

«Мы намерены требовать отставки Амана Тулеева с поста спикера облсовета»,— сообщил изданию Владимир Горенков.

Активист также сообщил, что протестная акций пройдет под лозунгами «Тулеева под суд», «Долой тулеевскую орду», «Цивилев, наведи порядок в Кузбассе», «Цивилев, не наступай на тулеевские грабли» и «Коррупция — это бизнес». Ожидается, что в митинге примут участие две тысячи человек.

Ранее мэрия отказала общественнику, так как предполагалось, что митинг пройдет в поддержку врио губернатора Сергея Цивилева и против назначения Амана Тулеева спикером регионального парламента. Однако Владимир Горенков предупредил, что в случае отказа организует одиночные пикеты, которые в любом случае заинтересуют горожан.

Напомним, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. Вскоре после этого бывший глава региона получил мандат депутата областного заксобранию, а затем был избран его спикером.


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Добавлено: 19 апр 2018 в 12:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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