Кэти Холмс показала редкий снимок 12-летней дочери Сури в день ее рождения

Сури Круз

Сегодня, 18 апреля, единственной дочери Тома Круза и Кэти Холмс исполнилось 12 лет. В свой день рождения Сури принимала подарки и поздравления от родных и друзей, а ее мама по случаю праздника не сдержала эмоций и поделилась радостью с фолловерами в Instagram.

39-летняя Кэти Холмс не часто показывает дочь в соцсети, но сегодня появился отличный повод нарушить это правило. Актриса сфотографировала Сури с короной на голове, а вместо подписи поставила эмодзи в виде сердец.

Сури Круз

Отец девочки в начале года зарегистрировал личную страницу в Instagram, но не стал поздравлять дочь с днем рождения в соцсети. Свой аккаунт 55-летний Том Круз пока использует лишь для поддержки фильмов, в которых снимается.

В отличие от него, 39-летняя Кэти часто попадает под прицел папарацци с Сури. Мать и дочь почти все свободное от работы и учебы время проводят вместе.

Кэти Холмс

Кэти Холмс и Сури Круз

Фото из Instagram Кэти Холмс