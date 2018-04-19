Кладбище под Ратушной площадью Копенгагена оказалось древнее города

Официальной датой возникновения Копенгагена считается 1167 года, когда епископ соседнего города Роскилле Абсалон построил замок на землях, дарованных ему королем Вальдемаром I. Но результаты раскопок, проведенных на Ратушной площади города, показывают, что поселение на этом месте значительно старше.

С декабря 2017 по февраль 2018 года археологи обнаружили всего в метре под поверхностью оживленной площади останки двадцати мужчин, женщин и детей, захороненные не менее тысячи лет назад. Но на этом находки не прекратились. Под первым слоем захоронений обнаружился как минимум еще один. И с февраля найдены кости еще десяти человек. Все эти люди жили как минимум за век до того, как епископ Абсалон начал свое строительство.

Фото: Museum of Copenhagen

Сейчас найденные кости находятся на факультете здравоохранения и медицинских наук Копенгагенского университета, где проходят их всесторонние исследования, в том числе анализ ДНК. Археологи же продолжают свою работу. Недавно они нашли каменный фундамент, который, по их мнению, принадлежал первой в городе христианской церкви.