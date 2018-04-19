Клименко назвал одну из причин конфликта Роскомнадзора и Дурова

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко на своей странице в Facebook написал, что несмотря на многогранность конфликта создателя Telegram Павла Дурова и Роскомнадзора, основной причиной противостояния является отсутствие переговорщика.

Омбудсмен предложил привлечь к решению конфликтов в отрасли созданный три года назад Институт развития интернета (ИРИ) и заявил, что именно усилия переговорщиков ИРИ помогли при принятии законопроектов о «забвении в Сети» и блогерах не допустить развала индустрии.

«Есть Дуров. Есть индустрия. Есть Жаров. Пока мы не договоримся о переговорщике, пока мы не найдем того, кто будет готов бегать между сторонами и выслушивать их вздорные требования, пока мы сами не начнем доверять выбранному нами переговорщику — темы не будет», — написал Клименко.