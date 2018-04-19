Коллаборации, которые нас удивили

Слово коллаборация волнует сердца и умы трендсеттеров, охотников за модными новинками или просто поклонников знаменитостей и эксклюзива во всем мире. За последние 10 лет коллаборации настолько плотно вошли в жизнь людей, что стали весьма привычными событиями в мире моды.

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Так, каждый год тысячи и даже сотни тысяч людей по всему миру, затаив дыхание, ждут старта продаж капсульных коллекций ведущих мировых дизайнеров совместно со шведским брендом H&M или же за несколько часов раскупают новые кроссовки известных спортивных брендов, созданные совместно со знаменитостями или модными домами.

Коллаборации не обошли стороной и мир высокой моды. У всех на слуху нашумевшее сотрудничество брендов Louis Vuitton&Supreme и обувного бренда Jimmy Choo совместно с ультрамодной маркой Off White, новинки которой уже вовсю выгуливает известная модель Кендалл Дженнер и street style иконы, а также коллекция Гоши Рубчинского совместно с британским брендом Burberry. Среди всех этих событий отдельную роль играют коллаборации несколько иного толка, которые по-новому раскрывают грани таланта их создателей. Те, что в очередной раз подтверждают знаменитый афоризм немецкого писателя Лиона Фейхтвангера «Человек талантливый талантлив во всех областях». Те, что доказывают, что авторской и уникальной можно сделать любую вещь, если только приложить к ней руку мастера.



Так, к 100-летию русского авангарда знаменитый сербский режиссер, двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Эмир Кустурица, известный как «создатель новой европейской киноэстетики», проявил себя в новом амплуа, не только как создатель фильмов с неотъемлемым авторским почерком, но и как создатель авторских часов. Кустурица разработал дизайн часов «Ракета», в исполнении которых присутствуют элементы супрематизма, относя нас к столь знаковому направлению в искусстве XX века, такому же дерзкому и самобытному, как и картины режиссера.



Имя Веры Вонг известно, наверное, каждой девушке. Выйти замуж в ее платье – предел мечтаний, залог незабываемой свадьбы и идеальных фотографий на память. Можно даже сказать, что, говоря о свадебном платье, многие подразумевают платье именно от нее. А фирменная черная лента на белом подвенечном наряде уже стала легендарной. В качестве «вишенки на торте» Вера Вонг разработала дизайн свадебных десертов для французского кондитерского бренда Laduree. За вкусовую основу десертов отвечают кокос и манго, а в основе декора — знаменитые ленты и розы как на платьях дизайнера.



Другим примером удачной «переквалификации» можно считать супер-модель 90-х Хелену Кристенсен, международная слава которой не помешала Хелене добиться признания и в качестве фотографа. Будучи моделью, работавшей с такими культовыми домами моды, как Chanel, Versace и Prada, она на протяжении многих лет сохраняла страсть к фотографии, и сегодня ее работы выставляются в галереях по всему миру. Недавно на своей странице в Инстаграме модель объявила о начале сотрудничества с брендом Huawei, который в последнее время как раз делает ставку именно на безграничные возможности камеры в своих смартфонах. Именно на новый флагман Huawei P20 Pro с тройной камерой Leica Хелена и сняла целую серию камерных фотопортретов «Видеть больше», посвященную стремлению к совершенству в различных профессиях. Хелене удалось запечатлеть сосредоточенную работу дизайнера ювелирных украшений Аделины Рапон над новым эскизом, передать удивительную грацию балерины Мелиссы Чапски на репетиции очередного пируэта, раскрыть загадочную Марию Фагерстрем, международного пилота, которой посчастливилось увидеть почти все уголки мира.



И еще немного о преломлении вида деятельности и поиске себя, теперь уже о мире глянца. Бывший главный редактор Vogue Russia Алена Долецкая совсем недавно представила авторскую коллекцию украшений Alma, разработанных совместно с маркой минималистичных ювелирных украшений Avgvst. Вдохновением для коллекции, в которой представлены кольца, серьги и подвески из белого золота, серебра и горного хрусталя, послужили работы Альмы Пиль — первой и единственной женщины-ювелира, работавшей в фирме Карла Фаберже.