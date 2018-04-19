Команда Трампа передала Мюллеру 1,4 миллионов страниц документов

Команда американского лидера Дональда Трампа передала спецпрокурору Роберту Мюллеру около 1,4 миллиона страниц документов. Об этом сообщил президент США на на пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьером Синдзо Абэ.

Трамп отметил, что всего было передано около 1,4 миллиона страниц документации. Он выразил надежду, что расследование по «российскому вмешательству» вскоре завершится. Американский лидер подчеркнул, что сговора не существует и поэтому его никому не удастся найти.

Накануне федеральный суд США в Вашингтоне вынес первый приговор по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы в отношении юриста Алекса Ван Дер Цвана, которого обвинили в даче заведомо ложных показаний.