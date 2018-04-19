Кортни Кардашьян исполнилось 39

Кортни Кардашьян стукнуло 39, а она всё также прекрасна. Самыми первыми звезду поздравили ее дети — сыновья Мейсон, Рейн и дочь Пенелопа.



Ребята самостоятельно приготовили маме десерт из печенья и мороженого, полив блюдо шоколадом и украсив клубникой. Вместе с папой малыши спели песню «С днем рождения». Видео трогательного поздравления гордая мама опубликовала в своем инстаграме.

Вскоре последовали поздравления от родственников. Ким опубликовала в Instagram совместное фото и подписала его: «С днем рождения, мой дорогой друг! Спасибо, что была со мной так долго, на протяжении почти всей моей жизни. Я не знаю, чтобы я делала без тебя!»

Роб Кардашьян также поздравил Кортни. Он ответил на фото: «Вы такие крутые!» и сам поздравил «самую старшую и мудрую сестру» милым детским фото.

А Kайли Дженнер совместила приятное с полезным — опубликовала анонс коллаборации Kourt & Kylie в честь дня рождения сестры!

В то время, как Кортни празднует свое день рождения, Хлое пожинает плоды измен своего бойфренда. Нервы из-за произошедшего спровоцировали преждевременные роды. Долго скрывать имя своей новорожденной дочери Хлое Кардашьян не смогла, также как и беременность. Через несколько дней после радостного события, 33-летняя Хлое Кардашьян сообщила поклонниками инстаграма имя девочки. Дочь новоиспеченная мама назвала Тру, что в переводе с английского «правда». Звезда дала малышке фамилию отца, 27-летнего баскетболиста Тристана Томпсона.

«Малышка Тру Томпсон похитила наши сердца, которые переполнены любовью. Мы благословлены приветствовать этого ангела в семье. Мамочка и папочка любят тебя, Тру», — подписала Хлое фотографию комнаты с розовыми воздушными шарами.

Рождение малышки прошло не так гладко, как надеялась Кардашьян. Незадолго до назначенной даты, Хлое узнала об изменах своего избранника Тристана. СМИ со ссылкой на инсайдеров утверждают, что Хлое с ребенком совсем скоро покинет Кливленд, где она жила вместе с Тристаном. Ее родственники поддерживают это решение.

«Тристан не поедет в Лос-Анджелес вместе с ней. Для всех важно как можно скорее вернуть Хлое, чтобы она и новорожденная малышка были в безопасности. Хлое просто хочет домой. Тристан ничего не предпринимает, чтобы удержать ее в Кливленде. Он очень раскаивается в произошедшем и не хочет причинять Хлое боль», — сказал инсайдер.