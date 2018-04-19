«Красная звезда» расскажет о Едином дне приёмки военной продукции, проведенном в Минобороны России

В номере пятницы публикуется материал о том, что в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялся Единый день приёмки. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял доклады о поставке в первом квартале 2018 года в войска (силы) военной продукции.

В газете помещён материал о 48-м заседании Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны, на котором были обсуждены вопросы совместной защиты государств СНГ от угроз из воздушно-космического пространства.

О выполнении учебных и боевых задач личным составом воинской части, в которой служил Герой России майор Роман Филипов, «Красной звезде» рассказал командир части полковник Юрий Плаксин.

Также публикуется репортаж о сержанте Романе Кротченкове, который вместе со своими сослуживцами из Международного противоминного центра обезвредил тысячи мин в Сирии.

«Красная звезда» рассказывает о Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, расположенной в Костроме. Сообщается, где можно ознакомиться с правилами поступления в этот уникальный вуз, а также о материально-технической оснащённости учебного заведения.