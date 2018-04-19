Кремль не поверил в дискредитацию Роскомнадзора

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают дискредитацией Роскомнадзора как ведомства затянувшуюся блокировку мессенджера Telegram.

«Понятно, что для исполнения закона нужно время. Вполне также можно согласиться и понять, что это вопрос не одного дня исполнения этого закона, поэтому давайте просто еще какое-то время подождем. Я бы не стал здесь говорить о какой-то дискредитации или еще что-то», — цитирует Пескова РИА Новости.

Однако пресс-секретарь президента признал, что процесс массированной блокировки IP-адресов, инициированный Роскомнадзором, не должен приводить к выпадению каких-либо сервисов. Об этом пишет ТАСС.

Песков предложил при возникновении проблем обращаться в Роскомнадзор, так как «в каждом конкретном случае нужно предпринимать предусмотренные законодательством действия».

«Если у сервиса нарушается работа — есть провайдер и соответственно есть возможность ставить перед провайдером конкретные вопросы в каждой конкретной ситуации. Как это делается и так далее, какие вопросы при этом поднимаются, это уже не вопрос администрации президента», — сказал Песков и добавил, что рекомендаций по алгоритму действий дать не может, так как он не адвокат и не юрисконсульт.

Напомним, о начале процедуры блокировки Telegram Роскомнадзор объявил 16 апреля, однако с тех пор активность использования мессенджера, по данным экспертов, лишь возросла.