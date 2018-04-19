Крис Прэтт эмоционально высказался о расставании с Анной Фарис: "Развод – полный отстой!"

Анна Фарис и Крис Прэтт

41-летняя Анна Фарис и 38-летний Крис Прэтт в прошлом году расстроили поклонников неожиданной новостью о расставании после восьми лет брака. Актеры развелись, и у каждого из них теперь своя личная жизнь, но журналисты продолжают вспоминать одну из самых ярких пар современного Голливуда. Так, недавно Крис Прэтт общался с прессой, и представители СМИ спросили его о разводе с матерью его единственного сына, пятилетнего Джека.

Развод – это полный отстой, но у нас растет прекрасный ребенок, у которого есть два любящих его родителя. Мы с Анной находим способ взаимодействовать, оставаясь друзьями и сохраняя добрые отношения. Все это далеко от идеала, но нам обоим, наверное, лучше, – сказал Крис.

Крис Прэтт

Через месяц после обнародования решения расстаться с женой Прэтт публично сделал комплимент Анне, высказавшись о ее появлении на церемонии вручения премии "Эмми-2017".

Анна Фарис тоже не склонна хранить молчание. Месяц назад она заявила в интервью Дэксу Шепарду, что она и Крис долго казались идеальной семьей, но на самом деле их брак никогда не был идеальным.

Анна Фарис и Крис Прэтт

Крис Прэтт с сыном