Куба осудила антироссийские санкции и расширение НАТО на восток

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии островного государства Рауль Кастро заявил, что Куба осуждает введение Западом санкций против России, а также расширение НАТО.

Кастро сообщил, что расширение альянса на восточном направлении около границ России несет значительную опасность. Он назвал введение санкций в отношении РФ неправомерным и добавил, что правительство Кубы осуждает такие действия Запада.

Первый секретарь рассказал, что между Гаваной и Москвой идет успешное развитие двусторонних отношений и отметил, что сотрудничество на основе взаимных интересов укрепилось и на порядок выросло во всех сферах.

Политик заверил, что Куба никогда не забудет помощь Советского союза, особенно российского народа, оказанную в трудные времена после победы революционного процесса.