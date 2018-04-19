МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Тампы Бэй" Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ по итогам матчей среды, сообщается на официальном сайте лиги.

Кучеров в среду забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу в победном матче с "Нью-Джерси" (3:1). Российский форвард с девятью очками (4 шайбы + 5 передач) является одним из лидеров списка лучших бомбардиров плей-офф.

Первой звездой дня стал форвард "Сан-Хосе" Томаш Гертл, гол которого принес "Сан-Хосе" победу над "Анахаймом" (2:1) в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ и вывел команду в следующую стадию Кубка Стэнли.

Третьей звездой дня признан нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби, забросивший одну шайбу и сделавший передачу в игре с "Филадельфией" (5:0). Кросби благодаря этому обошел Марио Лемье и стал самым результативным игроком в истории "Питтсбурга" в плей-офф НХЛ.