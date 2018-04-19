Культуру снова отложили

Подготовку многострадального законопроекта решили перенести «на потом»

Разработка нового законопроекта о культуре, который должен был появиться уже к июлю, пока откладывается до инаугурации президента и роспуска нынешнего Правительства.

Об этом «Парламентской газете» 18 апреля сообщили в Министерстве культуры РФ. Как сообщает пресс-служба ведомства (письмо есть в распоряжении редакции), впоследствии в Администрации будет создана рабочая группа для разработки инициативы. Там же отметили, что чиновники ведомства войдут в рабочую группу по разработке проекта.

Таким образом, если в середине мая разработка законопроекта только начнётся, очень велика вероятность того, что к июлю подготовить документ не успеют. Читайте по теме

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Между тем Госдума ожидала, что инициатива поступит на рассмотрение депутатов уже в мае. А зампредседателя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов вообще предложил не отпускать на майские каникулы депутатов из Комитета по культуре, чтобы к 8 мая они представили документ коллегам.

Идею он озвучил на пленарном заседании 10 апреля, когда нижняя палата в первом чтении отклонила проект закона об основах культурной политики в России, который находился на рассмотрении палаты ещё с 2011 года.

Ранее, 21 декабря 2017 года, на заседании президентского Совета по культуре и искусству Владимир Путин заявил, что нужно создавать новый законопроект о культуре, а в начале февраля глава государства уточнил, что к 1 июля должен быть готов сам документ.

Именно по этой причине документ депутаты отклонили, хотя одна из его авторов, первый зампредседателя Комитета по культуре Елена Драпеко настаивала на том, что документ хороший и если у кого-то есть вопросы к нему, то их можно будет устранить ко второму чтению.

А зампредседателя Комитета по культуре Александр Шолохов, выступая с содокладом, напомнил, что устаревший текст проекта вносился ещё до принятия в декабре 2014 года Основ государственной культурной политики и теперь получается, что документы во многом перекликаются. «Дальнейшую работу целесообразно проводить в рамках поручения президента на Совете по культуре и искусству в декабре 2017 года», — объяснил Шолохов.

На днях Владимир Мединский отметил в ходе коллегии Минкультуры, что готовящийся закон о культуре не должен быть «общим» и в нём следует отразить несколько ключевых положений. «Прорабатываемые в документе механизмы должны поспособствовать укреплению финансовой составляющей проектов в сфере культуры, создав дополнительные инструменты для стимулирования её негосударственного финансирования», — объяснил свою позицию Мединский.

Рассчитывает на скорейшее рассмотрение и принятие законопроекта о культуре и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В конце марта она заявила, что в самое ближайшее время сенаторы активно включатся в разработку документа, тем более что практически ежедневная потребность в приобщении к культуре и её ценностям стала главной приметой нашего времени.

Нам не нужен новый концептуальный законопроект о культуре.

«Такой документ уже существует — это Основы культурной госполитики. Кроме того, есть Стратегия государственной культурной политики. Но она, на мой взгляд, неудачная, так как не совпадает с Основами по духу и именно она затормозила их реализацию», — высказала свою точку зрения «Парламентской газете» депутат Госдумы от «Единой России», председатель редакционной коллегии газеты «Культура» Елена Ямпольская.

По её словам, если бы Владимир Путин на Совете 21 декабря не поднял вопрос о создании законопроекта о культуре, он бы не стал готовиться ещё долгие годы.

Что касается отклонённого 10 апреля в Госдуме проекта, то он, считает Ямпольская, не отвечал больным вопросам в отрасли, а практически полностью повторял существующий Закон «Основы законодательства РФ о культуре» от 1992 года.

«Кроме того, я считаю, что основными авторами и соавторами законопроекта о культуре должны быть деятели культуры и, что очень важно, работники культуры, особенно в регионах», — заявила депутат.

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