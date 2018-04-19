Кузнецова раскритиковала идею о запрете перевозки детей в колясках в метро

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в четверг раскритиковала разработанный Министерством транспорта законопроект о запрете перевозки детей в колясках в метро.

Омбудсмен назвала меру избыточной и противоречащей здравому смыслу.

«Сегодня мы говорим о создании благоприятных и комфортных условий для семей с детьми, в том числе с точки зрения безопасности. Тогда как предлагаемые меры, наоборот, создают потенциальные угрозы. Так, малышей в переполненном вагоне метро вне коляски могут затолкать другие пассажиры, они могут упасть или потеряться в толпе, а также случайно выйти на остановке», — цитирует РИА «Новости» ее слова.

Особенное удивление Кузнецовой вызвало то, что данный проект планируется реализовать во время объявленного президентом России десятилетия детства, в рамках которого государство предпринимает меры по поддержке рождаемости.

Омбудсмен заявила, что намерена направить обращение руководству Минтранса для того, чтобы разъяснить предлагаемые запретительные меры. Она также выразила надежду, что власти регионов, в которых есть метро, при разработке правил будут исходить в первую очередь из интересов граждан.

Яндекс.Дзен

Беременных могут начать штрафовать за употребление табака и алкоголя

Трамп рассказал, когда США введут новые антироссийские санкции

Путин ввел новую меру пресечения