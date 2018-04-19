Кузнецова раскритиковала идею о запрете перевозки детей в колясках в метро

Показать меню
Актуально
Фанаты "Спартака" проведут 5 минут игры с "Тосно" в тишине в память о Жене - 23:05 Фанаты В Армении заявили о начале «бархатной революции» - 23:11 В Армении заявили о начале «бархатной революции» Второй день сбора психологов довузовских общеобразовательных учреждений МО РФ - 23:14 Второй день сбора психологов довузовских общеобразовательных учреждений МО РФ представлен в виде мастер-классов Аваков обсудил в США возвращение Донбасса - 23:21 Аваков обсудил в США возвращение Донбасса Apple и Google не присоединились к отказу от участия в кибератаках - 23:41 Apple и Google не присоединились к отказу от участия в кибератаках Россия сменила посла в Сирии - 23:42 Россия сменила посла в Сирии Минтруд предложил повысить пособие по безработице за счет срока его выплаты - 23:42 Минтруд предложил повысить пособие по безработице за счет срока его выплаты "Брайтон" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" - 00:14 В Донецке из-за обстрелов ВСУ прекращает работу фильтровальная станция - 00:31 В Донецке из-за обстрелов ВСУ прекращает работу фильтровальная станция СМИ: Трамп собирается продавать другим странам больше оружия - 01:07 СМИ: Трамп собирается продавать другим странам больше оружия Новый Touareg остался дешевле Audi Q7  - 01:17 Новый Touareg остался дешевле Audi Q7  Главный тренер "Калгари" отправлен в отставку - 01:36 Главный тренер Гройсман: Наша нация заслуживает свою поместную церковь - 01:59 Гройсман: Наша нация заслуживает свою поместную церковь Названы причины отказа украинца Усика от поединка в России  - 02:07 Названы причины отказа украинца Усика от поединка в России  СМИ: Представители США общались непосредственно с главой КНДР - 02:42 СМИ: Представители США общались непосредственно с главой КНДР В США начали клонировать сибирских мамонтов - 02:53 В США начали клонировать сибирских мамонтов Госдеп США: Минтранс РФ продлил разрешение на пролеты американских лайнеров - 03:00 Госдеп США: Минтранс РФ продлил разрешение на пролеты американских лайнеров
» » Кузнецова раскритиковала идею о запрете перевозки детей в колясках в метро

Кузнецова раскритиковала идею о запрете перевозки детей в колясках в метро


Добавлено: 19 апр 2018 в 22:25,
Кузнецова раскритиковала идею о запрете перевозки детей в колясках в метро

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в четверг раскритиковала разработанный Министерством транспорта законопроект о запрете перевозки детей в колясках в метро.

Омбудсмен назвала меру избыточной и противоречащей здравому смыслу.

«Сегодня мы говорим о создании благоприятных и комфортных условий для семей с детьми, в том числе с точки зрения безопасности. Тогда как предлагаемые меры, наоборот, создают потенциальные угрозы. Так, малышей в переполненном вагоне метро вне коляски могут затолкать другие пассажиры, они могут упасть или потеряться в толпе, а также случайно выйти на остановке», — цитирует РИА «Новости» ее слова.

Особенное удивление Кузнецовой вызвало то, что данный проект планируется реализовать во время объявленного президентом России десятилетия детства, в рамках которого государство предпринимает меры по поддержке рождаемости.

Омбудсмен заявила, что намерена направить обращение руководству Минтранса для того, чтобы разъяснить предлагаемые запретительные меры. Она также выразила надежду, что власти регионов, в которых есть метро, при разработке правил будут исходить в первую очередь из интересов граждан.

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен

Беременных могут начать штрафовать за употребление табака и алкоголя


Трамп рассказал, когда США введут новые антироссийские санкции


Путин ввел новую меру пресечения


Материалы по теме:

Детский омбудсмен раскритиковала действия сотрудников пермской школы во время нападения
Кузнецова назвала ситуацию с усыновлением детей в стране стабильно хорошей
Кузнецова задумалась о запрете для педофилов на работу в детских учреждениях
Омбудсмен Кузнецова считает, что пора осудить вопрос о педагогической тайне
Добавлено: 19 апр 2018 в 22:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Данные о десятках заложников на территории ОРДЛО скрываются: — Олифер

Данные о десятках заложников на территории ОРДЛО скрываются: — Олифер

Путин подписал закон о новой мере пресечения – «запрете определенных действий»

Путин подписал закон о новой мере пресечения – «запрете определенных действий»

Путин разрешил Роспотребнадзору проводить контрольные закупки

Путин разрешил Роспотребнадзору проводить контрольные закупки

В ЦСКА состоялось торжественное открытие Чемпионата дружественных армий государств-участников СНГ Содружества Независимых государств «Командирские старты»

В ЦСКА состоялось торжественное открытие Чемпионата дружественных армий государств-участников СНГ Содружества Независимых государств «Командирские старты»

Новости России
еще новости
Повышением пенсий займется новое правительство — ПФР

Повышением пенсий займется новое правительство — ПФР

Проект о расширении использования маткапитала внесен в Госдуму

Проект о расширении использования маткапитала внесен в Госдуму

Депутаты поддержали идею создания криптовалютного офшора в Крыму

Депутаты поддержали идею создания криптовалютного офшора в Крыму

Аксенов: Форум в Ялте перечеркивает миф об изоляции Крыма и России

Аксенов: Форум в Ялте перечеркивает миф об изоляции Крыма и России

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Кортни Кардашьян исполнилось 39

Кортни Кардашьян исполнилось 39

Пэрис Хилтон об измене Тристана Томпсона

Пэрис Хилтон об измене Тристана Томпсона

Эван Рэйчел Вуд добилась равноправия судом

Эван Рэйчел Вуд добилась равноправия судом

Зейна Малика заметили у апартаментов Джиджи Хадид

Зейна Малика заметили у апартаментов Джиджи Хадид

Новости политики
еще новости
Дипломатический скандал: европейские политики приехали в оккупированный Крым

Дипломатический скандал: европейские политики приехали в оккупированный Крым

Депутат Верховной Рады рассказал, кто несет ответственность за создание

Депутат Верховной Рады рассказал, кто несет ответственность за создание "Луганской народной республики"

Песков прокомментировал слухи о

Песков прокомментировал слухи о "великом российском файрволе"

Памфилова устроила «разбор полетов» Избиркому КЧР из-за нарушений на выборах

Памфилова устроила «разбор полетов» Избиркому КЧР из-за нарушений на выборах

Новости экономики
еще новости
В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

России предложили временно национализировать «Русал»

России предложили временно национализировать «Русал»

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

МВФ предсказал коллапс мировой экономики из-за санкций и войн

МВФ предсказал коллапс мировой экономики из-за санкций и войн

Новости общества
еще новости
Сергей Аксёнов рассказал, когда первые автомобили проедут по Крымскому мосту

Сергей Аксёнов рассказал, когда первые автомобили проедут по Крымскому мосту

В Екатеринбурге началась подготовка легендарного танка Т-34, который возглавит механизированную колонну на военном параде 9 мая

В Екатеринбурге началась подготовка легендарного танка Т-34, который возглавит механизированную колонну на военном параде 9 мая

Экипажи «Терминаторов» ЮВО в рамках контрольных занятий отработали высадку штурмовых групп спецназа

Экипажи «Терминаторов» ЮВО в рамках контрольных занятий отработали высадку штурмовых групп спецназа

Военнослужащие ЗВО в ходе учения в Кронштадте возведут мост протяжённостью 142 метра

Военнослужащие ЗВО в ходе учения в Кронштадте возведут мост протяжённостью 142 метра

Происшествия
еще новости
Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Новости Украины
еще новости
В Луганской области остановлено водоснабжение

В Луганской области остановлено водоснабжение

Трамп о новых санкциях для России: «Введем, когда она их заслужит»

Трамп о новых санкциях для России: «Введем, когда она их заслужит»

В Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус

В Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус

«Несокрушимую» Савченко возили на экспертизу к психиатру

«Несокрушимую» Савченко возили на экспертизу к психиатру

Мировые новости
еще новости
Дело судна

Дело судна "Норд": задержанный экипаж уже вернулся в Крым

В Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в зоне боевых действий на Донбассе

В Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в зоне боевых действий на Донбассе

В России грозятся запретить самую популярную социальную сеть планеты

В России грозятся запретить самую популярную социальную сеть планеты

Теорию эволюции подтвердили на людях 

Теорию эволюции подтвердили на людях 




Лента новостей
Эван Рэйчел Вуд добилась равноправия судом - 21:46 Эван Рэйчел Вуд добилась равноправия судомЗейна Малика заметили у апартаментов Джиджи Хадид - 21:46 Зейна Малика заметили у апартаментов Джиджи Хадид24 апреля пройдет Fashion Business Day 2018 - 21:39 24 апреля пройдет Fashion Business Day 2018Сергей Аксёнов рассказал, когда первые автомобили проедут по Крымскому мосту - 20:53 Сергей Аксёнов рассказал, когда первые автомобили проедут по Крымскому мостуНАТО хочет наладить диалог с Россией - 20:35 НАТО хочет наладить диалог с РоссиейВ Екатеринбурге началась подготовка легендарного танка Т-34, который возглавит механизированную - 20:32 В Екатеринбурге началась подготовка легендарного танка Т-34, который возглавит механизированную колонну на военном параде 9 маяКуба осудила антироссийские санкции и расширение НАТО на восток - 20:21 Куба осудила антироссийские санкции и расширение НАТО на востокРайан Гослинг угостил трехлетнюю дочь Эсмеральду мороженым на семейной прогулке с Евой Мендес - 20:18 Райан Гослинг угостил трехлетнюю дочь Эсмеральду мороженым на семейной прогулке с Евой МендесТрамп о новых санкциях для России: «Введем, когда она их заслужит» - 20:11 Трамп о новых санкциях для России: «Введем, когда она их заслужит»Создатель «Новичка» рассказал о двух отравлениях этим ядом - 19:54 Создатель «Новичка» рассказал о двух отравлениях этим ядомПервым кандидатом из «списка Титова» на возвращение в РФ может стать Дюльгеров - 19:53 Первым кандидатом из «списка Титова» на возвращение в РФ может стать ДюльгеровМВФ решил пересмотреть свою политику из-за ситуации в мире - 19:53 МВФ решил пересмотреть свою политику из-за ситуации в миреКабмин утвердил порядок хранения данных по «пакету Яровой» - 19:53 Кабмин утвердил порядок хранения данных по «пакету Яровой»ЦБ РФ предупредил о влиянии санкций на ключевую ставку - 19:52 ЦБ РФ предупредил о влиянии санкций на ключевую ставку
Последние новости
Кортни Кардашьян исполнилось 39 - 23:01 Кортни Кардашьян исполнилось 39 Скворцова признала Россию неготовой к отказу от импортных лекарств - 22:47 Скворцова признала Россию неготовой к отказу от импортных лекарств Сирия запросила у РФ инвестиции в строительство жилья - 22:46 Сирия запросила у РФ инвестиции в строительство жилья Мединский открыл ММКФ дифирамбом российскому кино - 22:46 Мединский открыл ММКФ дифирамбом российскому кино На экс-замглавы ФСИН завели дело о взятке - 22:46 На экс-замглавы ФСИН завели дело о взятке МИД РФ допустил прекращение прямых перелетов в США - 22:46 МИД РФ допустил прекращение прямых перелетов в США Посольство РФ призвало Британию снять цензуру по «делу Скрипаля» - 22:46 Посольство РФ призвало Британию снять цензуру по «делу Скрипаля» Сотрудников МИД эвакуируют после сообщения о минировании здания - 22:39 Сотрудников МИД эвакуируют после сообщения о минировании здания Дело судна "Норд": задержанный экипаж уже вернулся в Крым - 22:35 Дело судна Дуров: Telegram остается доступным в РФ несмотря на блокировку - 22:11 Дуров: Telegram остается доступным в РФ несмотря на блокировку Лавров: «Ряд игроков» пытается помешать работе миссии ОЗХО в сирийской Думе - 22:04 Лавров: «Ряд игроков» пытается помешать работе миссии ОЗХО в сирийской Думе В Луганской области остановлено водоснабжение - 22:00 В Луганской области остановлено водоснабжение Далалоян победил в многоборье на ЧР по спортивной гимнастике - 22:00 Далалоян победил в многоборье на ЧР по спортивной гимнастике
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"