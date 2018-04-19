Лавров: «Ряд игроков» пытается помешать работе миссии ОЗХО в сирийской Думе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что работе экспертов миссии Организации по запрещенных химического оружия в сирийском городе Дума мешает «целый ряд игроков».

Заявление Сергея Лаврова, который выразил озабоченность в связи с произошедшим, в четверг вечером приводит РИА Новости.

«Мы, конечно, озабочены тем, как целый ряд игроков пытается воспрепятствовать деятельности ОЗХО», - заявил министр, в частности.

При этом он отметил, что российская сторона не сомневается в высоком профессионализме сотрудников ОЗХО и Гааги, работающих с выездными миссиями, однако нельзя исключать и возможности того, что этих специалистов могут попытаться использовать в политических целях, так как этому есть свидетельства.

В то же время министр указал на то, что ранее сотрудникам ОЗХО уже мешали попасть в сирийскую Думу – США, Франция Великобритания нанесли по сирийским объектам ракетные удары.

«Они в тот момент не смогли выдвинуться, потому что начались удары. Кому-то очень не хотелось, чтобы они попали своевременно в тот район, о котором идёт речь», - подчеркнул Лавров.