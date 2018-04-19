Литовский премьер обвинил президента в предвзятости

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что в конфликте вокруг министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса президент Даля Грибаускайте ведёт себя предвзято, представляя «одну политическую партию».

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Глава республики требует уволить министра, так как считает, будто фермерское хозяйство его матери ведётся с нарушением. Премьер возражает, ждёт выводов правоохранительных органов и говорит, что президент выполняет требование лидера оппозиционных консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса отнестись к министру жёстко.

Сквернялис заявил: «Уже не первый раз президент очевидно занимает пристрастную позицию и представляет одну вполне ясную политическую партию». На вопрос журналиста о том, какую, глава правительства ответил: «Давайте сами сделаем выводы, какую».

Между тем в Литве ни для кого не секрет, что Даля Грибаускайте поддерживает именно консерваторов. Так было и в сейме предыдущего созыва, когда президент критиковала правительство социал-демократов и пыталась выдавить из правящей коалиции Партию труда, чтобы заменить её на оппозиционных консерваторов. Так происходило в предвыборный период, когда Грибаускайте расхваливала консерваторов, но они заняла на последних выборах в сейм 2-е место. Так происходит и сейчас: Грибаускайте активно критикует правительство Союза крестьян и «зелёных», которых представляет премьер. Эта политическая организация делегировала Бронюса Маркаускаса на пост министра сельского хозяйства. Консерваторы Литвы — «Союз отечества — Христианские демократы» — правая политическая организация, являющаяся главной антироссийской партией республики.

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