В наших отношениях нет никакой грязи или каких-то серьезных проблем, но после очередной ссоры мы приняли решение расстаться. Все вышло точно так, как нам говорили ведущие на проекте. Мы из разных городов, у нас разное воспитание, и мы по-разному смотрим на жизнь. Мы любим друг друга, но вместе нам тяжело; оба яркие и упертые. После расставания мы с Лешей не виделись, потому что знаем, что если мы встретимся, то скорее всего сойдемся опять, а это приведет к очередной ссоре, потому что проблемы остались. Все-таки мы с ним слишком разные и у нас разные пути. Конечно это больно, засыпать и просыпаться без любимого человека, и я знаю, что Леша тоже переживает, на своих последних фото он выглядит очень плохо. Насколько мне известно, он скоро улетает на Бали. Надеюсь, Лешин отъезд пойдет на пользу нам обоим, ведь время лечит.
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Новости » Шоу-бизнес » Лиза Триандафилиди и Леша Чайчиц слишком разные и у них разные пути
Лиза Триандафилиди и Леша Чайчиц слишком разные и у них разные пути
Добавлено: 19 апр 2018 в 13:25, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 19 апр 2018 в 13:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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