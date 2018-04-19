Мария Шарапова сыграет в основной сетке "Ролан Гаррос" в 2018 году

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в список участниц основной сетки Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде, сообщается на официальном сайте турнира.

Помимо Шараповой, двукратной победительницы "Ролан Гаррос", в основной сетке женского турнира в Париже от России выступят Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова, Елена Веснина, Наталья Вихлянцева, Екатерина Александрова.

В мужском турнире "Ролан Гаррос" в одиночном разряде примут участие россияне Андрей Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Евгений Донской, Михаил Южный.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 мая по 10 июня.