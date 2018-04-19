Мединский открыл ММКФ дифирамбом российскому кино

Глава российского министерства культуры Владимир Мединский открыл 40-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). На торжественной церемонии глава Минкульта сообщил, что отечественное кино испытывает «небывалый подъем»: в «этом году» его посмотрел каждый второй зритель в стране.

«Такого показателя не было никогда со времени Советского союза. Это результат работы наших мастеров, их вдохновения, продюсеров», — цитирует Мединского РИА Новости.

Про ММКФ министр сказал, что благодаря этому фестивалю было открыто «огромное количество блестящих, ярких имен», после чего огласил адресованное участникам и гостям мероприятия приветствие президента России Владимира Путина.

После Мединского слово взял председатель Союза кинематографистов, президент ММКФ Никита Михалков. «Мы живем в нашей семье, кино. Наша семья — кино», — заявил он.

Особую благодарность мэтр отечественного кинематографа выразил приехавшим на фестиваль «кинематографистам из Великобритании, которые не побоялись, что будут здесь отравлены».

«Мы сейчас считаемся страной-изгоем и все время что-то неправильное в мире творим, ну, собственно, и правильно», — сказал Михалков, после чего вручил председателю жюри основного конкурса — итальянскому продюсеру Паоло дель Брокко — цепь председателя, и они официально сделали официальное объявление о том, что ММКФ можно считать открытым.