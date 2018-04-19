Мемория. Василий Головнин

19 апреля 1776 года родился мореплаватель, вице-адмирал Василий Головнин.

Личное дело

Василий Михайлович Головнин (1776 – 1831) родился в родительском имении в селе Гулыки Рязанской губернии. Рано потеряв родителей, он воспитывался в Морском кадетском корпусе в Кронштадте. Во врем обучения участвовал в морских сражениях русско-шведской войны 1788 – 1790 годов. Окончил курс обучения в 1792 году, но был оставлен еще на год «за малолетством». Посвятил этот дополнительный год совершенствованию в естественных науках и изучению современных языков. В 1793 году поступил на службу в военный флот в чине мичмана. Участвовал в совместных действиях российского и английского флотов против войск и флота революционной Франции в 1799 году в Голландии.

С 1802 года Василий Головнин пять лет стажировался на английском флоте. Напутствуя его, морской министр адмирал Мордвинов сказал: «Вы должны ознакомиться с организацией морского департамента и, кроме того, наблюдать и изучать все отрасли хозяйства...». Головнин плавал в эскадрах адмиралов Нельсона, Корнвалиса, Коллингвуда и участвовал в боевых действиях против Тулона и Кадикса. Капитан фрегата "Фисгард", на котором некоторое время служил Головнин, высоко оценил его храбрость: «Дрался с необыкновенной отвагой и был так счастлив, что остался невредим». По возвращении Василий Головнин представил в морское министерство записку об английском флоте и подготовил свод «Военные морские сигналы для дневного и ночного времени», который применялся на русском флоте четверть века.

В 1806 году получил чин лейтенанта и был назначен командиром кругосветной экспедиции на шлюпе «Диана». На пути в Тихий океан шлюп «Диана» в апреле 1808 года был арестован у мыса Доброй Надежды англичанами, так как в это время началась англо-русская война. 16 мая 1809 года Головнин скрытно вывел корабль из гавани и совершил безостановочный переход до архипелага Новые Гебриды в Тихом океана. В начале октября «Диана» достигла Камчатки. Там Головнин, согласно планам экспедиции проводил географические и метеорологические исследования, осуществлял географическую съемку Курильских и Шатарских островов.

На острове Кунашир Василий Головнин вместе с двумя офицерами и четырьмя матросами был захвачен в плен японцами. Русские моряки были перевезены на остров Хоккайдо и содержались там в тюрьме около двух лет. Благодаря действиям принявшего командование «Дианой» капитан-лейтенанта Петра Рикорда и посредничеству японского торговца Такадая Кахэя пленники были освобождены. Василий Головнин написал книгу о своем пребывании в плену, которая принесла ему мировую известность.

В 1817 – 1819 годах Головнин командовал кругосветной экспедицией на шлюпе «Камчатка». В ходе плавания на островах Полинезии и Микронезии были собраны значительные этнографические коллекции. После возвращения из плавания Василий Головнин получил чин капитан-командора и стал помощником директора Морского кадетского корпуса. В 1823 году он был назначен генерал-интендантом флота. Руководил деятельностью кораблестроительного, комиссариатского и артиллерийского департаментов, при Головине было построено более двухсот кораблей, в том числе первые российские пароходы. В 1830 году был произведен в вице-адмиралы.

Умер Василий Головнин 29 июня (11 июля) 1831 года в возрасте всего 55 лет во время охватившей Петербург эпидемии холеры.

Шлюп "Диана" Wikimedia Commons

Чем знаменит

Выдающийся мореплаватель, руководитель двух кругосветных экспедиций. Еще молодым Головнин прославился как автор книг о своих странствиях. Описание путешествия на шлюпе «Диана» привлекло внимание читателей, которым было известно о дерзком побеге Головнина из английского плена на мысе Доброй Надежды. А книга о приключениях в плену у японцев стала одним из первых в Европе описаний японского быта. В короткий срок она была издана на нескольких европейских языках. Под руководством Головнина начинали флотскую службу такие известные моряки, как Федор Литке и Фердинанд Врангель.

О чем надо знать

В 1822 году Василий Головнин издал книгу «Описание примечательных кораблекрушений, претерпенных русскими мореплавателями». Она представляла собой не только сочинение по истории русского флота, но и первый опыт анализа морских катастроф с подробным разбором причин каждого из них. Эта книга по распоряжению Морского министерства стала обязательно включаться в библиотеки военных судов Российской империи.

Прямая речь

Дня за два до отъезда моего в Капштат забавный случай повстречался с нами. Некоторые из наших офицеров, будучи на берегу, нашли нечаянным образом странного человека -- поселившегося здесь русского. Они позвали его на шлюп, и он, к нам приехав, сказал, что его зовут Ганц-Русс. Сначала ему не хотелось признаться, что он русский, и он выдал себя за француза, жившего долго в России; а для поддержания этого самозванства вот какую историю он про себя рассказал. Отец его француз был учителем в России, которое звание он на себя принял после кораблекрушения, претерпенного им у Выборга на корабле, где он находился пассажиром, желая путешествовать по Европе. Несчастие это случилось в 1764 году. Ганцу-Руссу тогда было 4 года отроду, и он находился со своим отцом, который после сего приключения отправлял учительскою должность в Нижнем-Новгороде, где он содержал пансион и обучал детей у губернатора. Он же, Ганц-Русс, жил десять лет в России, был в Астрахани, откуда приехал в Азов, а из сего места отправился в Константинополь. Потом из Турции пустился морем во Францию, но какими-то судьбами зашел в Голландию, где его обманули, и он попался на голландский ост-индский корабль, на котором служил семь лет, ходил в Индию и был в Японии. При взятии англичанами мыса Доброй Надежды оставил он море и для пропитания пошел в работники к кузнецу, где выучился ковать железо и делать фуры, нажил денег и поселился в Готтентотской Голландии, потом женился. Имеет троих детей и промышляет продажей кур, картофеля, огородной зелени и изюма.

Справедлива ли последняя часть сей истории, нельзя было нам знать. Что же касается до происхождения его, то не оставалось ни малейшего сомнения, чтобы он не был настоящий русский крестьянин, потом, может быть, казенный матрос, бежал или каким-нибудь другим образом попался на голландский корабль, где и дали ему имя Ганц-Русс, то есть настоящий русский. Французских пяти слов он не знает, а русские слова выговаривает твердо и произносит крестьянским наречием. Все выражения его самые грубые, простонародные, которые ясно показывали его происхождение.

В первое его с нами свидание он не хотел открыться, кто он таков, и уехал от нас французом. Но напоследок некоторым из наших офицеров со слезами признался, что он не Ганц-Русс, а Иван Степанов, сын Сезиомов; отец его был винным компанейщиком в Нижнем-Новгороде, от которого он бежал; по словам его, ему 48 лет отроду, но на вид кажется 35 или 38. Просил он у меня ружья и пороху; но как в здешней колонии никто не смеет без позволения губернатора иметь у себя какое-нибудь оружие и ввоз оного строго запрещен, то я принужден был в просьбе его отказать.

Мы сделали ему некоторые другие подарки, в числе которых я дал ему серебряный рубль с изображением императрицы Екатерины II и календарь, написав в оном имена всех наших офицеров, и сказал ему, чтобы он их берег в знак памяти и не забывал бы, что он россиянин и подданный нашего государя. Он чрезвычайно удивлялся, что русские пришли на мыс Доброй Надежды.

В. М. Головнин «Путешествие шлюпа "Диана" из Кронштадта в Камчатку, совершенное под начальством флота лейтенанта Головнина в 1807, 1808 и 1809 годах»

Как начальники в селениях, где мы проходили, так граждане и народ вообще хорошо с нами обходились. При входе и выходе из каждого селения мы окружены были обоего пола и всякого возраста людьми, которые стекались из любопытства нас видеть; но ни один человек не сделал нам никакой обиды или насмешки, а все вообще смотрели на нас с соболезнованием и даже с видом непритворной жалости, особливо женщины; когда мы спрашивали пить, то они наперерыв друг против друга старались нам услужить. Многие просили позволения у наших конвойных чем-нибудь нас попотчевать, и коль скоро получали согласие, то приносили сагу, конфеты, плоды или другое что-нибудь; начальники же неоднократно присылали нам хорошего чаю и сахара Японцы имеют свой чай зеленый и черный. Последний из них очень дурен: кроме цвета, в нем нет ничего похожего на китайский обыкновенный чай, ни вкуса, ни запаха. Японцы пьют его, когда пить захочется, как мы квас, теплый или горячий, только без сахара; а зеленый чай пьют изредка как лакомство. Сперва поджаривают или подогревают его на огне в бумажной коробочке, пока он не пустит крепкого запаха, потом кладут его в медный чайник кипящей воды; от сего чай их получает особенный вкус и запах, для нас очень неприятный, но японцам он нравится. Головного сахара у них нет, а лучший сорт песка привозят голландцы. Он продается весьма дорого в небольших круглых коробочках. Есть у них и свой сахарный песок, только он очень грязен, черен и несладок. Японцы редко пьют чай с сахаром, а любят просто есть его: положа на ладонь ложку сахару, берут в рот, как маленькие дети.

В. М. Головнин «Записки флота капитана Головина о приключениях его в плену у японцев»

Сего числа приезжал к нам опять прежний морской капитан, адъютант королевский. Он мне объявил, что его величество рад видеть здесь военное судно российского императора, столь много им уважаемого, и что он повелел оказать нам всякое вспомоществование, какого только я пожелаю, и хотя я имею открытую бумагу от португальского посланника, в Петербурге находящегося, данную на тот конец, чтобы в португальских владениях, куда нам зайти доведется, делали нам самый дружеский прием и оказывали пособие, но король, сверх того, повелел во все порты его владений послать повеление с тем же. За такое внимание я просил адъютанта изъявить мою благодарность его величеству и что о сем я долгом себе поставлю довести до сведения нашего правительства; впрочем, будучи хорошо снабжен всем в своих портах, нужды ни в каком пособии я здесь не имею. Сей адъютант королевский показался мне предобрым и услужливым человеком, но ученость его была не слишком велика. Увидев в моей каюте распятие, вдруг с великим удивлением бросился он смотреть на него и, разглядев, вскричал: «Это Иисус Христос!» -– «Да, – сказал я ему, – это изображение его распятия».—«Так вы веруете в Христа?» – спросил он. «Конечно!» – «И все русские веруют?» – «Без сомнения, все русские веруют, – отвечал я с видом удивления, – да разве вы об этом не знали?» – «Никогда не слыхивал, – сказал он мне, – чтоб русские были христиане; я всегда почитал их греками». Он, верно, полагал, что мы идолопоклонники-греки и веруем в Юпитера, Марса и проч.

В. М. Головнин «Путешествие вокруг света, совершенное на военном шлюпе "Камчатка"»

Морскую службу его и[мператорского] в[еличест]ва продолжаю я более 36 лет. В течение сего времени сделал действительных шестимесячных кампаний 31, и большею частью в походах отдаленных на российских военных судах и на кораблях английского королевского флота; находился в морских сражениях при высадке войск на неприятельские берега и за отличия по службе удостоивался несколько раз получать высокомонаршие награды. Находясь на берегу, занимался морскими сочинениями, из коих дневные и ночные сигналы и поныне употребляются в нашем флоте, а описание достопримечательных кораблекрушений по удостоению вышнего морского начальства включено в число штатных книг для военных судов. За сии сочинения я также удостоился монаршего благоволения, изъявленного мне наградами. Три с половиною года по званию генерал-интенданта управляю самою трудною и обширною частью Морского ведомства и в сем звании по собственному ходатайству в[аше]го пр[евосходительст]ва за усердную службу и труды награжден блаженной памяти государем императором Александром Павловичем орденом Св. Владимира 2-й степ[ени].

Из рапорта В. М. Головнина начальнику Морского штаба

Если бы хитрое и вероломное начальство пользуясь невниманием к благу отечества и слабостью правительства, хотело, по внушениям и домогательству внешних врагов России, для собственной своей корысти, довести разными путями и средствами флот наш до возможного ничтожества, то и тогда не могло бы оно поставить его в положение более презрительное и более бессильное, в каком он ныне находится.

В. М. Головнин «Записка о состоянии Российского флота в 1824 году»

Присутствие духа в опасностях, решительность и быстрота в принятии мер для достижения предположенной цели, неутомимость в перенесении трудов, постоянство в дружбе, неизменная признательность к усердным сослуживцам и подчиненным, непоколебимая честность и благородство души – вот свойства, отличавшие характер Головнина, как военного начальника и гражданина

Фердинанд Врангель

10 фактов о Василии Головнине

Род Головниных происходит, по преданию, от новгородского боярина Никиты Головни, который предводительствовал войском, разбившим в 1401 году под Холмогорами войско великого князя московского Василия I.В 1818 году Василий Головнин был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук.В экспедиции Василия Головнина на шлюпе «Камчатка» принял участие художник Василий Тихонов. Он создал не менее 43 картин с видами тихоокеанских островов, Русской Америки, Калифорнии, портреты гавайского короля Камеамеа I, главного правителя русских поселений в Америке Александра Баранова. В Северной Калифорнии Тихонов выполнил единственные сохранившиеся изображения индейского племени миуок.Сын Василия Головнина Александр стал министром народного просвещения и статс-секретарем.На острове Кунашир есть вулкан Головнина и село Головнино. Пролив Головнина разделяет острова Райкоке и Матуа в Большой Курильской гряде.Город Головин (Golovin) на Аляске тоже был назван в честь Василия Головнина, но в ходе истории потерял букву Н в названии. Однако лежащий рядом залив называется исторически правильно – Golovnin Bay.В 2009 году памятник Головнину был открыт в городе Порт-Вилла – столице республики Вануату, в память о том, что двести лет назад «Диана» под командованием Головнина стала первым русским судном, посетившим Новые Гебриды.На территории японского селения Госики (ныне в черте города Сумото, остров Хонсю) воздвигнут памятник русско-японской дружбе, изображающий Василия Головнина и Такадая Кахэя.Памятник Головнину установлен и в райцентре Старожилового в Рязанской области.В честь Василия Головнина, Петра Рикорда и Такадая Кахэя названы три горы в природном парке Налычево на Камчатке.

Материалы о Василии Головнине

Статья о Василии Головнине в русской Википедии

Василий Головнин в проекте «Хронос»

Сочинения в электронной библиотеке Максима Мошкова