МИД РФ допустил прекращение прямых перелетов в США

Российское внешнеполитическое ведомство назвало ситуацию с выдачей гражданам РФ американских виз «удручающей». В заявлении министерства говорится, что обращаться за документами становится бессмысленно.

«Продолжающиеся попытки обосновать резкое снижение выдачи гражданам России американских виз "нехваткой персонала" в консульских учреждениях, да еще и обвинить в этом российские власти» вызывают недоумение, передает РИА Новости заявление МИД РФ.

В нем говорится, что в августе Вашингтон увеличил официальный срок ожидания визового собеседования до 85 дней, а недавно продлил его до 250 дней — то есть до восьми месяцев.

«Никакие неуклюжие объяснения эту порочную линию заретушировать и оправдать не способны», — заявили в российском МИДе, напомнив, что при ответной высылке американских дипломатов ни один сотрудник консульства не был объявлен персоной нон грата.

По данным министерства иностранных дел, из прекратившего деятельность санкт-петербургского консульства США весь персонал был переведен в Москву, «так что визовой работе ничего не мешает — было бы желание, а его у США явно нет».

В этой связи в российском внешнеполитическом ведомстве допустили прекращение прямого авиасообщения с США, которое сейчас осуществляет компания «Аэрофлот». Ее экипажи начинают испытывать проблемы с получением американских виз, констатировал МИД РФ.