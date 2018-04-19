МИД РФ: покушение на Скрипалей с высокой долей вероятности организовала Британия

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с высокой долей вероятности организовали спецслужбы Великобритании для дискредитации России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт РИА «Новости».

«С высокой долей вероятности провокация с отравлением российских граждан в Солсбери была выгодна, а возможно, и организована британскими спецслужбами с целью компрометации России и её политического руководства», — сказала Захарова. Читайте по теме

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Она отметила, что исторически Британия регулярно занималась подобными вещами. Представитель МИД указала, что такой шаг укладывается в общую русофобскую линию консервативного британского правительства по демонизации России.

«Помимо всего прочего, подтверждением этому является стратегия национальной безопасности Великобритании, а также банкетная речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в конце прошлого года», — сказала она.

По словам Захаровой, ярким свидетельством того, что к покушению причастен Лондон, является категорический отказ взаимодействовать с Москвой в рамках расследования «дела Скрипаля», а также нарушение Британией своих обязательств по консульской конвенции, уход от сотрудничества ОЗХО и сокрытие исходных документов для проведения объективного расследования.

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