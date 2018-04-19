МИД РФ сообщил о европейском химоружии в Восточной Гуте

Правительственные войска Сирии обнаружили на освобожденных от террористов территории провинции Восточная Гута химическое оружие иностранного производства, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По ее словам, найдены «контейнеры с хлором, самым страшным видом химического оружия, из Германии, а также дымовые шашки производством из города — внимание! — Солсбери (Великобритания)».

На том же брифинге Захарова заверила, что снимки из Думы с якобы пострадавшими при химической атаке местными жителями являются «фейковыми материалами», в изобилии распространявшимися в социальных сетях.

«Это стопроцентная подделка. Каким образом мертвые дети перемещаются по помещениям, если основной целью было подтверждение факта свершившейся атаки? Потому что для распространения фейковых свидетельств им нужен был эмоциональный окрас, у них была задача отвлечь от фактологических несостыковок», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что этих «фейковых сообщениях» упоминаются реальные места, но описываются вымышленные ситуации и обстоятельства.