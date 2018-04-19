Мигель Диас-Канель возглавил Кубу вместо Рауля Кастро

На заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы новым председателем государственного совета страны был избран 57-летний Мигель Диас-Канель, передает ТАСС.

Этот пост на протяжении последних десяти лет занимал Рауль Кастро, которому сейчас 86 лет, а до этого еще два года исполнял обязанности главы государства после отставки своего старшего брата Фиделя Кастро.

Об избрании Диаса-Канеля было объявлено по итогам заседания ассамблеи в гаванском Дворце съездов.

Напомним, Кастро заявил о намерении оставить пост главы Госсовета и совета министров Кубы в декабре прошлого года. Мигель Диас-Канель — первый заместитель председателя Госсовета Кубы — был официально номинирован на пост председателя Госсовета, а кандидатом на его пост стал Сальвадор Вальдес Меса.

Ранее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил РИА Новости, что Россия рассчитывает сохранить стратегическое партнерство с Кубой после смены главы Госсовета и Совета министров.

«Мы рассчитываем, что курс в отношениях с Российской Федерацией будет сохранен, будет обеспечена его преемственность и во внутренней политике, и во внешней, особенно в плане выстраивания отношений стратегического партнерства», — сказал Щетинин.