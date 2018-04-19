Минкульт объяснил требование продлить домашний арест Серебренникову

В пресс-службе Министерства культуры РФ объяснили подачу ходатайства о продлении домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, которому вменяется хищение 133 млн рублей из госбюджета, сообщает «Интерфакс».

18 апреля Басманный суд Москвы продлил домашний арест Серебренникову до 19 июля. Кроме того, продлены сроки действия мер пресечения директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум и бывшему гендиректору автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрию Итину (также домашний арест), а также экс-генпродюсеру организации и бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому (содержание под стражей).

В Минкульте заявили: «Сегодняшнее заседание Басманного суда было обусловлено рассмотрением ходатайств о продлении избранных ранее мер пресечения в отношении обвиняемых лиц по уголовному делу. Указанные ходатайства санкционированы следственными органами и поддержаны прокуратурой».

Эти ходатайства, пояснили в ведомстве, направило в суд Минкультуры как потерпевший и гражданский истец, «представляя интересы государства по данному уголовному делу».

Между тем Серебренников получил за свой спектакль «Чаадский» театральную премию «Золотая маска» как лучший режиссер, а также был приглашен представить свой фильм «Лето» на 71-м Каннском фестивале. Однако киносмотр пройдет с 8 по 19 мая — соответственно, продление домашнего ареста лишило Серебренникова возможности лично презентовать свою картину во Франции.