Минстрой предложил заменить радиоточки в квартирах интернетом

Заместитель министра строительства РФ Андрей Чибис выступил с предложением — заменить в квартирах обязательные радиоточки на точки интернет-доступа, передает «Интерфакс».

Выступая на Ялтинском международном экономическом форуме, замглавы Минстроя предложил поднять руки тем из присутствующих, кто пользуется дома радиоточкой, и тех, кто использует интернет. Чибис также добавил, что замена радиоточек на точки доступа к интернету избавит подъезды от висящих там проводов.

Отметим, что в России до сих пор действуют нормы, согласно которым новые квартиры оборудуются радиоточками — в частности, для экстренного оповещения населения.

Между тем в стране 90 млн пользователей интернета — 73% от общей численности населения страны. В последние годы, по данным Mediascope, прирост пользователей идет в том числе на смартфонах и Smart TV.