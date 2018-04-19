Минтранс планирует запретить перевозить детей в колясках в метро

Провозить детей в метро в детских колясках могут запретить. Соответствующий проект приказа об утверждении типовых правил пользования метрополитеном подготовили специалисты Минтранса России.
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В документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, отмечается, что при пользовании эскалаторами, межстанционными переходами и при нахождении в вагоне поезда и на станциях пассажиры не смогут перевозить детей в детских колясках.
В настоящее время запрет на подобные действия предусматривается правилами метрополитена только на эскалаторах.
Кроме того, в разработанных министерством новых правилах прописывается обязательство пассажиров уступать места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
Также проектом Типовых правил пользования метрополитеном определяется порядок обеспечения пассажирам из числа инвалидов условий для беспрепятственного доступа к станциям, межстанционным переходам для пассажиров и подвижному составу метрополитена.
Как следует из сопроводительных материалов к инициативе, данный приказ в случае подписания должен вступить в силу со дня вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2017 года №442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», то есть с 29 декабря текущего года.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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