Минтранс разработал единые для России правила проезда в метро

Российское Министерство транспорта предложило унифицировать правила пользования метрополитеном в РФ для всех городов, где имеются подземки (сейчас каждый метрополитен имеет собственные правила, которые различаются).

Проект единых правил опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое продлится до 8 мая.

Среди новшеств — например, запрет на перевозку детей в детских колясках «в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах». Действующие правила Московского метрополитена распространяют такой запрет только на эскалаторы.

Кроме того, по сравнению с правилами столичной подземки меняются условия перевозки собак: в варианте Минтранса ничего не говорится о намордниках (зато оговорены запрет на перевозку животных вне клеток (контейнеров) и правила проезда с собаками-проводниками).

Также министерство транспорта предлагает обязать пассажиров уступать места беременным женщинам, людям с инвалидностью и пассажирам с детьми. Для сравнения: нынешние правила московского метро лишь призывают пассажиров к взаимной вежливости.

Разработка типовых правил проезда в метрополитене обусловлена требованием принятого в декабре 2017 года Госдумой и Советом Федерации закона «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который до сих пор не вступил в силу. В нем говорится, что субъекты федерации могут разрабатывать региональные правила пользования метрополитеном на основе типовых с учетом местных особенностей.