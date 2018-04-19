Младшего брата экс-главы «Росгосстраха» арестовали по делу о растрате

Суд принял решение поместить бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова — младшего брата экс-главы «Росгосстраха» Данила Хачатурова — под стражу, передает ТАСС. Ему, как указано в карточке дела в базе данных Лефортовского суда Москвы, вменяют растрату.

Информацию об аресте подтвердит адвокат Данила Хачатурова Алексей Мельников. Он назвал избрание такой меры пресечения «прямым нарушением статьи 108 УПК РФ, запрещающей арест предпринимателя по подозрению в нарушении закона в рамках предпринимательской деятельности», передает РБК.

Мельников утверждает, что уголовное дело было возбуждено по желанию некой «группы лиц», которая хочет оспорить ряд бизнес-договоренностей ООО «РГС Активы», принадлежавшего Сергею Хачатурову в прошлом году.

«То, что эти договоренности — реализованные, подчеркиваю, в соответствии с законом, — сегодня, спустя почти год кому-то не нравятся с его точки зрения или амбиций, не ставит под сомнение их правомерность и может привести к оспариванию всей сделки», — заявил Мельников.