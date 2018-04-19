Moody’s сочло ущерб российской экономике от санкций незначительным

Международное агентство Moody’s предположило, что новые антироссийские санкции США не смогут пошатнуть российский кредитный рейтинг, более того, Москва сможет извлечь выгоду из ограничительных мер Вашингтона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на кросс-секторальный отчет, подготовленный Moody’s Investors Service.

По мнению старшего вице-президента агентства Кристин Линдоу, Россия справится с санкциями, которые незначительно замедлят рост экономики и ускорят инфляцию. В Moody's ожидают рост ВВП до 1,6%, на фоне прогнозируемых правительством РФ 2,1%.

В целом, по мнению агентства, российские регионы столкнутся с ограниченными рисками рефинансирования. Влияние санкций может стать ощутимым в результате недополучения налогов от подсанкционных предприятий, но их будет поддерживать правительство. Однако помощь будет нацелена на стимулирование продаж и сохранение операционной деятельности компаний, обеспечивающих значительные налоговые поступления и являющихся крупным работодателям, подчеркивают в агентстве.

По мнению аналитиков Moody’s, главной жертвой санкций станет «Русал», который уже 3 мая может объявить дефолт по своим долговым обязательствам, в частности по выплатам по еврооблигациям (на это время приходится платеж по купону на 500 тысяч долларов). В случае вторичных санкций в отношении контрагентов «Русала» может также пострадать выручка и денежный поток компании.

Эксперты Moody’s полагают, что экспортеры могут выиграть от ослабления курса рубля к доллару: выручку они получают в долларах, а расходы несут в рублях. Однако из-за неопределенности относительно введения новых санкций экспортеры могут потерять клиентов или контрагентов, которые начнут пересматривать условия контрактов. Уменьшение выручки от внешних рынков может нивелировать прибыль от ослабления рубля.