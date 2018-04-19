Морякам «Норда» не дали покинуть Украину

Семерым российским морякам — членам экипажа задержанного украинскими пограничниками рыболовного судна «Норд» — не дали покинуть Украину. Сотрудники пограничной службы сняли их с авиарейса, которым россияне собирались вылететь в Минск, передает ТАСС.

«Во время оформления пассажиров на рейс, следовавший в Минск, государственная пограничная служба Украины отказала в выезде семи гражданам Украины — членам суднокоманды "Норд", которые предоставили на пограничный контроль аналогичные документы граждан РФ, изъяла их и составила протоколы об очередной попытке незаконного нарушения государственной границы Украины. Материалы направлены в суд», — говорится в сообщении.

Киев считает Крым оккупированной территорией Украины и не признает выданных там паспортов.

При этом утром 19 апреля двое членов экипажа беспрепятственно вылетели из киевского аэропорта Жуляны в Белоруссию, поскольку их паспорта выдавало генконсульство РФ в Харькове, и транскрипция фамилий в них отличалась от украинских паспортов из базы данных пограничников.

Сейнер «Норд», следовавший в Азовском море под флагом РФ с 10 членами экипажа на борту, был задержан пограничной службой Украины 25 марта. Моряков задержали за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Все они, кроме капитана Владимира Горбенко, заплатили штрафы, а ему вменили «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Эта статья УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.