Мотострелки Восточного военного округа продемонстрировали школьникам полевые условия проживания и боевую подготовку

В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Амурской области, состоялась акция День призывника. Для ребят было организовано несколько учебных мест, которые помогли им ознакомиться со спецификой военной службы в современной армии.

Основные места были развернуты на полигоне, так как большинство служебного времени подразделения проводят в полевых условиях, занимаясь боевой учебой. Школьники смогли увидеть организацию быта в палатках и возведенных полевых казармах. Многих ребят впечатлили занятия по огневой и тактической подготовке.

Будущие призывники с удовольствием смотрели на стрельбу из вооружения боевой машины пехоты БМП-2, автоматов Калашникова, гранатометов РПГ-7В с безопасного расстояния. Желающие потренировались в разборке и сборке стрелкового оружия.

В мероприятии приняло участие около 100 допризывников из ближайших населенных пунктов. По отзывам школьников, некоторые задумали связать свою жизнь с военной службой.