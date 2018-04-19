МВФ решил пересмотреть свою политику из-за ситуации в мире

Международный валютный фонд (МВФ) начинает масштабный пересмотр своей политики — в том числе, как заявила его директор-распорядитель Кристин Лагард, «в отношении надзора, программы оценки финансового сектора, условий программ, поддерживаемых МВФ, инструментов льготного кредитования, анализа устойчивости долговой ситуации и развития потенциала».

По словам Лагард, причиной пересмотра политики фонда стала «меняющаяся экономическая ситуация» в мире, передает ТАСС.

Прежде чем сформулировать новую политику, фонд оценит различные методы управления рисками для балансов госсектора и пересмотрит ключевые параметры анализа устойчивости стран-должников. В МВФ также начата реализация комплексной программы «работы по изучению возможностей и трудностей в связи с переходом на цифровые технологии».