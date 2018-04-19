МВФ: «Украина не сможет повышать „минималку“»

У Украины нет экономических оснований для повышения минимальной зарплаты в 2018 году.

Представитель МВФ Йоста Люнгман сообщил, что уменьшение госдолга в предыдущие годы было значительным достижением Украины, однако, его размер все еще остается значительным, и увеличение расходов бюджета ставит в опасность исполнение обязательств перед внешними партнерами.

Представитель МВФ уточнил: «Мы обеспокоены ростом расходного давления на фоне слишком оптимистичных, по нашему убеждению, прогнозов доходной части бюджета. Учитывая это, мы не видим фискального пространства для увеличения бюджетных расходов в 2018 году».

Издание отмечает, что в правительстве сейчас рассматривают возможность будущего потенциального пересмотра бюджета под повышение «минималки».

Позиция МВФ в этом вопросе остается однозначной: повышение минимальной зарплаты возможно исключительно при наличии экономических оснований. Сегодня, по мнению экспертов Фонда, увеличение расходов экономически невозможно.