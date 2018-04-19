На атомном ракетном подводном крейсере «Александр Невский» Тихоокеанского флота проведено учение по борьбе за живучесть корабля в море

На Камчатке в морском полигоне боевой подготовки на атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения (АРПКСН) Тихоокеанского флота «Александр Невский» проведено учение по борьбе за живучесть корабля при условном получении повреждений корпуса.

Борьба за живучесть подводного крейсера отрабатывалось в период проведения двустороннего тактического учения, по условиям которого корабль был атакован субмариной условного противника.

В ходе борьбы за живучесть личный состав подводного крейсера отработал нормативы герметизации условно поврежденного отсека, одевания индивидуальных средств защиты, создания рубежей обороны, а также организацию взаимодействие личного состава аварийного отсека с центральным постом.

Кроме того аварийные партии субмарины по вводным совершенствовали практическую выучку при локализации и тушении пожара и при поступлении воды в отсек.