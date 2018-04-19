На экс-замглавы ФСИН завели дело о взятке

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в отношении экс-замдиректора ФСИН России Олега Коршунова возбуждено еще одно уголовное дело о взяточничестве. Ранее он уже стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

«При заключении контракта на поставку автомобильного топлива для ФСИН стоимость продукции была завышена на 109 миллионов рублей, а сахарный песок обошелся уголовно-исполнительной системе на 50 миллионов рублей дороже среднерыночных цен», — цитирует Петренко РИА Новости.

По ее словам, представитель фирмы-поставщика должен был передать Коршунову и его сообщникам 40 млн рублей, но подозреваемые получили лишь первую часть взятки в размере 1,5 млн рублей.