Натуральные густые ресницы – это возможно?

Говоря о глазах, мы заботимся, прежде всего, о ресницах. От того, насколько густыми и красиво изогнутыми будут ресницы, настолько яркими и выделяющимися будут глаза. Есть разные варианты придания глазам выразительного взгляда: окрашивание ресниц тушью, подводка глаз, «наращивание» ресниц. Каждый имеет свои преимущества и недостатки. В последнее время стал все чаще использоваться метод ламинирования ресниц. Несмотря на то, что это относительно новый метод, он завоевывает все большую популярность. Что такое ламинирование ресниц?

В данном случае разговор ведется только о натуральных ресницах. Т.е. никакого искусственного вмешательства с увеличением количества ресниц нет. Реснички обрабатываются специальным составом, в котором главную роль играет кератин – вещество белковой природы, которое восстанавливает и питает волос, увеличивает рост, придает ресничкам бархатистость. Конечно, процедура более дорогая, чем «наращивание», но волосы лишены искусственного вмешательства. Это ваши натуральные реснички, только обработанные особым составом. Наш салон предлагает услуги по выполнению данной процедуры. Вы можете записаться на обслуживание на сайте http://fashionplace-moscow.ru, так же позвонить по телефону и написать на электронный адрес.

Услуга ламинирования абсолютно безопасна, если выполняется хорошим мастером. В состав питающего средства входит кератин, близкий по структуре к кератину волоса. Единственный негативный момент, который может возникнуть – это аллергическая реакция на данный препарат. Такое случается крайне редко.

Эффект от применения процедуры держится в течение 2-3 недель. За это время происходит постепенное обновление ресничек и с обновленными ресницами процедура повторяется.